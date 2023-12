Fenucci (ad Bologna) blinda Thiago Motta: «Vogliamo tenerlo per molto tempo e lui…». Le parole

L’ad del Bologna, Claudio Fenucci, è intervenuto a Radio Lega Serie A per parlare del futuro di Thiago Motta, allenatore accostato anche al Milan.

SU THIAGO MOTTA – «Del suo contratto non parlo più perché la trattativa non si fa mediaticamente. Vogliamo tenerlo per molto tempo e lui ha dichiarato di stare bene qui. Aspettiamo di parlarne con lui».