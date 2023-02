Fattore Piemonte: la statistica contro il Pomigliano

Domenica pomeriggio il Milan Femminile ha battuto il Pomigliano. Decisiva Piemonte, autrice del gol vittoria, la statistica

Domenica pomeriggio il Milan Femminile ha battuto il Pomigliano. Decisiva Piemonte, autrice del gol vittoria, la statistica e il record:

oltre a segnare il suo settimo gol (il sesto nelle ultime otto) in questa Serie A, è stata la giocatrice con più tiri (7) e piú conclusioni nello specchio nel match (4). Inoltre per la prima volta è andata a segno in tre gare di campionato consecutive