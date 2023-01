Fattore Leao: la statistica in vista del Lecce

Domani il Milan affonterà il Lecce in campionato. Contro il giallorossi potrebbe essere decisivo ancora una volta il fattore Leao

ha ora preso parte a 12 gol in questa Serie A (sette centri, cinque passaggi vincenti), record nel campionato in corso al pari di Osimhen. Il portoghese è inoltre il secondo giocatore per numero di partecipazioni al tiro (81), e per legni colpiti (3), in entrambi i casi dietro Deulofeu.