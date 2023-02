Fattore Leao: resta il miglior rossonero nonostante il calo

Nelle ultime due partite Leao è partito in panchina, scelta che ha fatto discutere visto che nonostante il calo resta il migliore del Milan

Le statistiche riportate da Sky Sport non lasciano dubbi in tal senso: il portoghese va in gol ogni 179′ con la media assist di 0,23, la media tiri di 2,76. Tutti dati i cui è migliorato rispetto all’anno scorso