Fascia di capitano Milan, Conceicao sorprende: «Che la indossi Maignan o un altro per me non è importante». Spiegazione da non credere

Fascia di capitano Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha sorpreso nella conferenza stampa prima della Juve

Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia di Juve–Milan, Sergio Conceicao ha parlato così della questione relativa alla fascia di capitano:

FASCIA DI CAPITANO – «Ho visto prima di arrivare qua che c’era polemica sulla fascia, ma per me non è importante. Un ragazzo di 17 anni e uno di 35 devono avere le stesse responsabilità e tutti devono parlare. Nel Porto per alcuni anni Diogo Costa, il portiere, è stato capitano. Il capitano può essere Mike, Theo, Calabria. Ma non è la cosa importante, non si devono preoccupare di questo. Maignan ad esempio si deve preoccupare di prendere gol, questo è il primo obiettivo. Mi piace perché ha questa personalità, è un vincente. Theo uguale, ha raggiunto un numero di gol fantastico qua al Milan superando una leggenda come Maldini. Per me è un piacere allenare questi giocatori. Per me non è così importante la fascia da capitano».

LA CONFERENZA STAMPA DI CONCEICAO