Conferenza stampa Conceicao: «Inutile bluffare, domani Pulisic non ci sarà. Non parlo di mercato ma sappiamo cosa ci serve. Intervista pre-partita? Domani...»

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico portoghese presenta la sfida di domani in campionato contro la Juve. Le parole

Conceicao, nuovo tecnico del Milan, presenta la sfida di domani contro la Juve. Ecco le parole riportate LIVE da Milannews24.

JUVE-MILAN – «C’è equilibrio perchè sono due squadre forti con giocatori molto interessanti. Ma ogni partita è diversa. Affrontiamo una squadra che ha fatto una grande partita con l’Atalanta, noi nel poco tempo stiamo cercando di migliorare piccole cose che per me sono importanti. Nel prossimo mese dobbiamo essere pronti perchè abbiamo tante partite importanti in tutte le competizioni. Dobbiamo essere pronti per raggiungere a fine stagione i nostri obiettivi».

PULISIC – «Inutile che faccio pre-tattica, tanto poi lo scoprite. Pulisic è fuori. Non è niente di speciale ma ha ancora fastidio e non vogliamo aggravare la situazione».

CAMARDA – «È un giocatore giovane, ha la sua strada da percorrere con tanto lavoro davanti lui. ha una base importante, ha qualità, talento e voglia, ha una base importante».

MERCATO – «Non mi piace tanto il mercato di gennaio, è aperto tanto tempo e crea problemi emozionali nei giocatori. Non è la cosa più importante per me oggi, dopo la partita continueremo a parlare. Siamo d’accordo su quello di cui abbiamo bisogno, poi sappiamo che non è facile arrivare ai nostri obiettivi. Ma parliamo e siamo d’accordo su quello che vogliamo».

DIFENSORE, ATTACCANTE O CENTROCAMPISTA – «Una vittoria domani è quello che mi preoccupa. Capisco la vostra curiosità, il mercato aperto ed è normale. Scusatemi ma il mio pensiero è per la partita. Non parlo di mercato, pensiamo solo alla Juve».

PROBLEMA MENTALE O TATTICO – «Serve organizzazione difensiva e offensiva, lavoriamo tutti i giorni sui dettagli perchè a volte prendiamo gol per piccoli dettagli. Dobbiamo entrare in campo pensando che una partita si può vincere o perdere già al primo minuto. I campioni del passato qua al Milan quando vincevano pensavano già alla partita successiva per vincere ancora. Non dobbiamo adagiarci sulla Supercoppa e dimostrare che siamo all’altezza del Milan: è un messaggio non solo per i giocatori, ma per tutti quelli che lavorano al Milan. Lotto per questo: tutti i dettagli sono importanti. Lo dico anche a me e al mio staff: dobbiamo essere sempre bollenti nello spirito. Oggi tutte le squadre lavorano bene, è importante sia la questione fisica che mentale. Rappresentiamo il Milan e dobbiamo essere sempre motivati».

FOFANA-BENNACER – «Ogni giocatore va messo nelle sue funzioni e devono avere unità tra di loro. Non credo che Isma e Fofana non possano coabitare, anzi domani giocheranno insieme, tutti devono capire come attaccare ma con equilibrio».

INTERVISTA DOMANI NEL PRE-PARTITA – «Mando qualcun altro. È impossibile. Non mi viene neanche il pensiero giusto, poi magari dico cose non giuste perché sto pensando altre cose».

FASCIA DI CAPITANO – «Ho visto prima di arrivare qua che c’era polemica sulla fascia, ma per me non è importante. Un ragazzo di 17 anni e uno di 35 devono avere le stesse responsabilità e tutti devono parlare. Nel Porto per alcuni anni Diogo Costa, il portiere, è stato capitano. Il capitano può essere Mike, Theo, Calabria. Ma non è la cosa importante, non si devono preoccupare di questo. Maignan ad esempio si deve preoccupare di prendere gol, questo è il primo obiettivo. Mi piace perché ha questa personalità, è un vincente. Theo uguale, ha raggiunto un numero di gol fantastico qua al Milan superando una leggenda come Maldini. Per me è un piacere allenare questi giocatori. Per me non è così importante la fascia da capitano».

AMPIEZZA DEI TERZINI – «Stiamo lavorando anche su questo. Se giochiamo con 3 centrocampisti voglio l’ampiezza. A volte può essere un esterno, altre volte può e deve essere un terzino, ma può essere anche un centrocampista. Ma questa ampiezza è assolutamente necessaria nel gioco».

CONTINUITA’ LEAO-THEO HERNANDEZ – «Penso che questa continuità è sempre legata agli allenamenti. Loro fanno recupero il giorno dopo la partita, poi c’è il secondo e poi al terzo giorno già si parla della partita. Oggi ho parlato con Leao, ha una capacità incredibile sui test fisici. Ci sono indicazioni su questo, può fare molto di più a questo livello. E io lavoro su questo. Dentro il suo gioco migliorerà sicuramente i numeri: non voglio che sia contento con 10 gol, deve puntare a farne 20. Sa cosa deve migliorare, ne ho parlato con lui. Ora andare sul campo è difficile perché ci sono troppe partite, ha capito su cosa migliorare ed è un bell’inizio per me».

CENTROCAMPISTI DAL MERCATO E TOMORI – «Ha cominciato con una bella domanda di gioco e poi ha finito male. Non parliamo oggi di mercato. L’aspetto fisico è importante, ma mancano 6 mesi eh, non siamo a fine stagione. Abbiamo 80 persone che lavorano in diversi campi: nutrizionisti, abbiamo tutto qua. È una questione mentale, ma si lavora anche su questo e stiamo lavorando anche su questo. Il potenziale alcune volte non viene scoperto perché non si esce dalla comfort zone. Domani il limite poi sarà ancora più alto, bisogna mettersi una carota davanti. Si pensa che stando al Milan si sta bene così, ma non va bene. Il fisico è importante, ma è importante come ognuno parla con se stesso e se può dare di più, anche se non sei così al top fisicamente».

4-4-2 CON PULISIC E LEAO – «È proprio quello il punto, la squadra non è preparata per quello: praticamente facciamo 4-2-4 e rischiamo. Poi quando c’è da vincere io rischio perché per me pareggiare è perdere due punti. E quando rischiamo qualcosa scopriamo dietro, ma l’equilibrio è molto importante. Ma col tempo sicuramente sì, è un modello che mi piace. Ho giocato per anni così, è molto equilibrato. Ma le caratteristiche dei giocatori devono essere quelle che penso io, altrimenti non sarei neanche intelligente a farlo, con i giocatori adattati».

JUVE MILAN DI SUPERCOPPA – «Bella domanda. Cosa vorrei rivedere? Quello di cui ho parlato prima a livello difensivo, non permettere molto all’avversario. Nel primo tempo, a livello di dinamica difensiva, abbiamo sofferto più di quanto volevamo. Mi è piaciuta la reazione, abbiamo tolto il freno a mano e abbiamo attaccato. Anche se gli abbiamo permesso di arrivare con facilità nella nostra area. Dobbiamo essere attenti, perché per esempio a Como abbiamo preso gol per una copertura di 5 metri che doveva fare un nostro terzino. Se chiudi lo spazio non farà gol, forse. Ma se non lo chiudi lui viene avanti e farà gol. Vorrei vedere un Milan solido dal punto di vista difensivo e con la voglia di attaccare la porta avversaria».