Fascia capitano Milan, per i tifosi c’è già il nome nuovo

La fascia da capitano del Milan presto potrebbe cambiare proprietario. Donnarumma è in partenza, Romagnoli potrebbe lasciare

La fascia da capitano del Milan presto potrebbe cambiare proprietario. Donnarumma è in partenza, Romagnoli potrebbe lasciare la squadra in quest’estate (e comunque non sarebbe titolare). I tifosi sui social hanno già individuato in Frank Kessie il prossimo leader del gruppo di Pioli.

Con tutta probabilità sarà proprio l’ivoriano a vestire il simbolo rossonero nella prossima stagione.