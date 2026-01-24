Fabregas risponde ad Allegri: «Noi non in lotta per la Champions? Lui è troppo intelligente, noi abbiamo fame»

Fabregas risponde ad Allegri. I due tecnici tornano a confrontarsi a distanza dopo le polemiche post Como Milan. Le sue parole

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato il largo successo per 6-0 contro il Torino nel post partita, rispondendo a una dichiarazione fatta da Massimiliano Allegri in conferenza stampa riguardo alla lotta per la Champions League.

Fabregas ha voluto rispondere alle parole di Allegri sulla Roma, sottolineando come il Como sia una squadra giovane, ma con una grande fame di crescita e miglioramento.

SULLA MANCATA MENZIONE DEL COMO NELLA LOTTA PER LA CHAMPIONS – «Max è troppo intelligente per parlare e non dire del Como nella lotta per la Champions. Noi siamo il Como: siamo una squadra giovane con una società giovane. Siamo un gruppo con fame e voglia di crescere».

Allegri in conferenza stampa

Nel frattempo, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro la Roma, aveva parlato della lotta per la Champions League, mettendo in evidenza le difficoltà che il campionato sta attraversando, con quattro squadre che si contendono tre posti. Allegri ha anche parlato del cambiamento della Roma rispetto all’andata, con il riferimento a Malen come nuovo punto di riferimento in attacco.

ALLEGRI SULLA ROMA – «La Roma non è una sorpresa, sapevo che con Gasperini ce la saremo trovata lì per lottare per la Champions. Ci sono quattro squadre per tre posti, l’Inter ha una proiezione da 90 punti. Sperando che le squadre in Europa vadano più avanti possibile così ci saranno 5 posti Champions, altrimenti una rimane fuori».

SULLA ROMA RISPETTO ALL’ANDATA – «In termini di aggressività no, in termini di punto di riferimento in attacco sì. Malen è un buon giocatore, si è presentato molto bene. Per noi sarà una partita diversa a livello difensivo».

