Fabbian, conferme sul retroscena estivo: Tare è stato ad un passo da Fabbian! E per gennaio…

Fabbian, attuale centrocampista del Bologna, in estate è stato vicinissimo al Milan: il retroscena di Matteo Moretto

Il calciomercato è fatto di treni che passano e di incastri che, a volte, si sciolgono proprio sul più bello. Uno dei nomi che ha fatto battere il cuore della dirigenza rossonera durante la scorsa estate è stato quello di Giovanni Fabbian, gioiello del Bologna e uno dei talenti più cristallini del centrocampo italiano.

Il flirt estivo con il Diavolo

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Milan aveva individuato in Fabbian il profilo perfetto per completare il centrocampo di Massimiliano Allegri:

La stima di Tare: Il Direttore Sportivo Igli Tare è un grande estimatore del classe 2003. Durante la sessione estiva, tra le parti c’è stata una vera e propria bozza di trattativa a livello verbale .

L'identikit perfetto: Allegri cercava una mezzala con tempi di inserimento e fiuto del gol, caratteristiche che Fabbian ha dimostrato ampiamente in Serie A. Il Milan ha sondato il terreno concretamente, cercando di capire i margini per strapparlo ai rossoblù.

Il raffreddamento: Nonostante i contatti iniziali, la pista si è poi spenta gradualmente con il passare dei giorni, portando il Milan a virare su altri obiettivi per completare la rosa attuale.

Il presente: la virata verso la Capitale

Se il Milan sembra aver messo in archivio l’interesse per il giovane centrocampista, il suo nome torna prepotentemente di moda in ottica 2026, ma con una destinazione diversa: