Calciomercato Milan, c’è anche Fabbian sul taccuino di Tare: idea concreta, possibile affondo se… Ultimissime

Calciomercato Milan, come eventuale sostituto di Loftus-Cheek, in caso di partenza dell’inglese a gennaio, c’è anche l’idea Fabbian

L’eventuale partenza di Ruben Loftus-Cheek a gennaio, motivata dal desiderio dell’inglese di ottenere maggiore minutaggio in vista del Mondiale 2026, costringerebbe il Milan a muoversi con rapidità per individuare un sostituto.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, un’idea intrigante che sta circolando negli ambienti di mercato rossoneri è quella relativa a Giovanni Fabbian.

Calciomercato Milan, idea Fabbian se parte Loftus-Cheek

Fabbian, centrocampista classe 2003, è attualmente uno dei talenti più brillanti del calcio italiano. Di proprietà del Bologna, dove sta accumulando esperienza e sta dimostrando le sue ottime qualità, in particolare i tempi di inserimento e il fiuto del gol.

Il suo profilo rientra perfettamente nella strategia del Milan di puntare su giocatori giovani ma già in grado di fare la differenza. Il suo arrivo garantirebbe:

Qualità e Prospettiva: Un investimento sul futuro del centrocampo, con un giocatore dalle grandi potenzialità.

Sebbene giovane, si sta già ben disimpegnando nel massimo campionato, riducendo i tempi di adattamento.

In caso di addio di Loftus-Cheek, il Milan perderebbe un centrocampista offensivo di fisico e tecnica. Fabbian, pur avendo caratteristiche fisiche diverse, offre doti di inserimento e un’ottima propensione alla fase offensiva, potendo ricoprire il ruolo di mezzala nel 3-5-2 di Allegri. Il Milan sta valutando seriamente se puntare su una soluzione d’esperienza come Kovacic o investire sul talento italiano come Fabbian.