Loftus Cheek: l’interesse del Napoli è concreto? Svelata anche la posizione del Milan, la notizia

Loftus Cheek nel mirino del Napoli? L’esperto di mercato fa chiarezza sul prossimo futuro del centrocampista del Milan

Il calciomercato invernale, noto per alimentare speculazioni e voci incontrollate, ha messo per breve tempo al centro dell’attenzione Ruben Loftus-Cheek, il possente centrocampista inglese approdato in Italia per vestire la maglia del Milan. Tuttavia, le ultime indiscrezioni dipingono un quadro di assoluta stabilità: il futuro del giocatore è saldo a Milanello, con la società che non ha alcuna intenzione di privarsene e una presunta pista azzurra già smentita. A riportarlo è Alfredo Pedullà su X.

Napoli Fuori Corsa: Il Centrocampo Rossonero Non Si Tocca

Secondo le ultime fonti di mercato, il Napoli, attualmente guidato in panchina da un tecnico di fama internazionale, non sarebbe concretamente interessato ad acquisire le prestazioni del mediano ex Chelsea. Parallelamente, e questo è il dato più significativo per i tifosi, il Milan ha chiuso la porta a qualsiasi trattativa che possa coinvolgere il calciatore nella sessione di gennaio.

Il club meneghino considera Loftus-Cheek un elemento cruciale e non negoziabile della rosa. La dirigenza rossonera ha sposato in pieno la linea tecnica dettata da Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano noto per la sua gestione pragmatica e la capacità di esaltare la duttilità dei suoi uomini.

La Dote della Duttiilità: Un Jolly Prezioso per Allegri

La vera ragione per cui il Diavolo non intende cedere l’inglese risiede proprio nelle sue eccezionali qualità di adattamento tattico. Allegri vede in Loftus-Cheek – un centrocampista fisico e dotato di ottima tecnica – un vero e proprio jolly in grado di coprire più ruoli, offrendo soluzioni flessibili al modulo di gioco.

Fino a questo momento della stagione, l’allenatore dei rossoneri ha impiegato l’inglese in diverse zone del campo, sfruttandone la versatilità: lo ha impiegato come mezzala, esterno a tutta fascia e anche come punta nell’attacco a due.

Questa polivalenza lo rende insostituibile nel progetto tattico del Milan. Con il campionato e le coppe nel vivo, Allegri ha bisogno di giocatori che possano garantire copertura e qualità in ogni emergenza. La permanenza di Loftus-Cheek a San Siro è quindi una certezza: il centrocampista inglese sarà una colonna portante dei rossoneri per tutta la stagione.