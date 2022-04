Expo2020, il Milan ricorda il viaggio a Dubai – VIDEO

Expo2020, si è conclusa l’esperienza del Milan a Dubai e il club rossonero ha ringraziato la città con un video social:

You definitely kept your promise @expo2020dubai: thank you for succeeding in connecting minds, creating the future! See you soon in Dubai 🤝#SempreMilan pic.twitter.com/GX7Zya4CGE

— AC Milan (@acmilan) April 6, 2022