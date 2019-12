Ex rossoneri, la Fiorentina stringe per Cutrone: in settimana dovrebbe definirsi l’affare

L’esperienza in Inghilterra per Patrick Cutrone sta già per terminare: la Fiorentina sta stringendo per il prestito dal Wolverhampton

Era solo quest’estate, quando Patrick Cutrone ha lasciato la Serie A il suo amato Milan, tra le lacrime generali di un ambiente che perdeva uno dei suoi migliori rappresentanti. Dopo pochi mesi in Inghilterra però, il futuro dell’attaccante tornerà ad essere, con ogni probabilità, in Serie A.

Come scrive infatti la Gazzetta dello Sport, oggi in casa Fiorentina c’è stato un vertice, con il patron Rocco Commisso collegato: il d.s. Daniele Pradè è pronto a dare l’assalto a Cutrone, per completare la rosa con una prima punta di peso.

Un emissario viola, scrive la rosea, è già in contatto con i dirigenti del Wolverhampton: si lavora sulla formula del prestito, che potrebbe essere con o senza obbligo di riscatto. I Wolves chiedono 20 milioni e si cerca un punto d’incontro per chiudere la trattativa entro la fine della prossima settimana.