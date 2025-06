Ex Milan, pronto a tornare in Serie A: si attende l’ufficialità

Ex Milan di nuovo in Serie A – Mancano solamente gli ultimi dettagli, si attende l’ufficialità

Secondo le ultime indiscrezioni e le voci insistenti che circolano negli ambienti del calciomercato, Stefano Pioli sarebbe ormai a un passo dal fare il suo ritorno sulla panchina della Fiorentina. L’ex tecnico del Milan, dopo aver concluso la sua avventura in rossonero, sarebbe pronto a rimettersi in gioco in Serie A, guidando nuovamente il club viola in un nuovo capitolo della sua carriera da allenatore.

La trattativa tra Pioli e la società gigliata avrebbe raggiunto ormai la fase conclusiva. Si attenderebbe solamente il comunicato ufficiale da parte del club per annunciare l’accordo, segno che gli ultimi dettagli contrattuali e burocratici sarebbero stati limati e definiti. Questo ritorno alla Fiorentina non sarebbe una novità assoluta per Pioli, che ha già avuto l’opportunità di allenare la squadra viola tra il 2017 e il 2019, lasciando un buon ricordo nonostante un periodo non sempre facile.

La scelta della Fiorentina di puntare nuovamente su Pioli riflette probabilmente la volontà di affidarsi a un tecnico di esperienza, capace di lavorare in un ambiente esigente e di valorizzare i giovani, caratteristiche che lo hanno contraddistinto anche durante la sua permanenza al Milan, culminata con la storica conquista dello Scudetto nel 2022. La sua profonda conoscenza della Serie A e la capacità di gestire le dinamiche di spogliatoio sono visti come fattori chiave per il progetto tecnico della Fiorentina.

Per Pioli, la panchina viola rappresenterebbe una nuova stimolante sfida dopo l’intensa esperienza milanista. L’obiettivo sarà quello di costruire una squadra competitiva, capace di esprimere un buon calcio e di lottare per obiettivi ambiziosi in campionato e nelle coppe, riportando entusiasmo e risultati in una piazza che lo ha già conosciuto e apprezzato. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, siglando così l’inizio di una nuova era sotto la guida di Stefano Pioli a Firenze.