Pioli lascia l’Al Nassr? Svolta dietro l’angolo per l’ex Milan, contatti continui

Pioli, l’ex Milan si appresta a lasciare l’Al Nassr: è in pole per diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia al posto di Spalletti

Il futuro della panchina della Nazionale italiana si fa sempre più incerto, con un addio di Luciano Spalletti che appare ormai imminente. In questo scenario di fermento, il nome di Stefano Pioli emerge con forza come il candidato principale per prendere le redini della squadra azzurra. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, i contatti tra la Federcalcio e l’ex tecnico del Milan sarebbero già stati positivi, con Pioli che avrebbe lasciato “la porta aperta” alla Nazionale, mettendo in stand-by qualsiasi altra discussione, inclusa la possibilità di un ritorno alla Fiorentina.

Pioli, che ha appena concluso un’esperienza in Arabia Saudita alla guida dell’Al Nassr, sembrerebbe propenso a lasciare la terra saudita senza rimpianti. Tuttavia, la sua eventuale liberazione contrattuale presenta delle complessità. Come ricorda anche La Gazzetta dello Sport, per ragioni fiscali, Pioli dovrebbe rimanere in Arabia Saudita fino al prossimo 10 luglio. Sciogliere questo nodo contrattuale non sarà semplice, ma la Federcalcio è consapevole che la strada che porta all’ex tecnico rossonero è decisamente più percorribile rispetto ad altre opzioni.

In particolare, l’ipotesi di convincere Claudio Ranieri, che ha appena concluso la sua carriera da allenatore e si è immediatamente dedicato al nuovo ruolo di advisor della Roma, appare estremamente remota. Ranieri, figura di spicco nel nuovo corso della società capitolina, difficilmente verrebbe privato dai giallorossi. Questo rende la via verso Pioli – stimato dal presidente federale Gabriele Gravina sin dai tempi della successione di Roberto Mancini – la prima che la Federazione ha intenzione di intraprendere in caso di addio con Spalletti.

L’ex allenatore dell’Inter e della Lazio, reduce da un’esperienza formativa ma forse meno stimolante in Arabia Saudita, vedrebbe nella panchina azzurra un’opportunità di alto profilo per rilanciare la propria carriera e tornare a competere ai massimi livelli. La sua esperienza alla guida del Milan, culminata con la conquista dello Scudetto nella stagione 2021-2022, ha dimostrato la sua capacità di gestire un gruppo importante e di ottenere risultati significativi. La flessibilità tattica, la capacità di valorizzare i giovani e la leadership dimostrata durante la sua permanenza a Milano, sono tutte caratteristiche che farebbero di Pioli un profilo ideale per la Nazionale in un momento di transizione.

La Federcalcio, dunque, sembra voler puntare su un allenatore che ha già dimostrato di saper vincere e di saper costruire un progetto solido, proprio come ha fatto con il Milan. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro della panchina azzurra, ma il nome di Stefano Pioli, con il suo passato glorioso al Milan e la sua attuale disponibilità, si conferma come il più caldo e il più realistico per il post-Spalletti.