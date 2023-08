Matteo Gabbia è sceso in campo stasera con la maglia del Villarreal per il match del campionato spagnolo contro il Barcellona

Seconda presenza con la maglia del Villarreal per l’ex Milan Matteo Gabbia, partito da titolare nel match di stasera contro il Barcellona.

Il difensore è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, ricevendo un cartellino giallo all’80’. La sua squadra è uscita dal campo sconfitta contro i blaugrana per 3 a 4.