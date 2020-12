Dopo la risoluzione contrattuale con il Cagliari, Valter BIrsa cerca una nuova squadra e le offerte non mancano

Valter Birsa è pronto a tornare in campo. Dopo aver rescisso il suo contratto con il Cagliari, lo sloveno è in cerca di una nuova squadra e, come riporta Gianluca Di Marzio, le offerte ci sono.

In particolare sono due quelle che l’ex Milan tiene in considerazione, quella dell’Hajduk Spalato in Croazia e dell’Al Jazira in Arabia Saudita.