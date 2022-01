Everton, Rooney: «Sono stato chiamato, ma ho rifiutato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Derby County Rooney ha rivelato di aver rifiutato la chiamata dell’Everton

Wayne Rooney, ex calciatore del Manchester United e ora allenatore del Derby County, ha rivelato di aver rifiutato la chiamata dell’Everton, alla ricerca di un nuovo manager dopo l’esonero di Benitez.

LE PAROLE – «L’Everton ha contattato il mio agente e mi ha chiesto di fare un colloquio per il lavoro. L’ho rifiutato. Credo che sarò un manager in Premier League e sono pronto al 100%. Ma ho un lavoro al Derby, che per me è importante».