Everton-Manchester City rinviata, troppi casi di Covid negli ospiti

La sfida di questa sera tra Everton e Manchester City è stata rinviata per i troppi casi di Coronavirus all’interno della squadra di Guardiola. La gara era in programma oggi alle 21:00. Ecco l’annuncio della Premier League.

Man City's fixture at Everton, due to be played at 20:00 GMT this evening, has been postponed following a Premier League Board meeting

