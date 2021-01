Pippo Falco si aggiunge a Dejan Stankovic e Diego Falcinelli tra le vecchie conoscenze del campionato italiano attualmente alla Stella Rossa di Belgrado, prossimo avversario del Milan in Europa League.

Falco, riporta Nicolò Schira, si trasferisce dal Lecce per 1,5 milioni di euro (1,2 di parte fissa e 0,3 di bonus) sottoscrivendo un contratto fino al 2023 da mezzo milione a stagione.

Done deal and confirmed! Pippo #Falco to #StellaRossa from #Lecce for €1,5M (1,2 + 0,3 as add-ons). Contract until 2023 (€0,5M/year). He will medicals with #CrvenaZvezda in the next hours. #transfers https://t.co/cqEaXM1K3f

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 28, 2021