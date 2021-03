Europa League, il punto della situazione da Manchester: titolari ed esclusi alla vigilia del match di andata degli ottavi di finale

TITOLARI ED ECLUSI- Henderson titolare, Rashford e Cavani out per infortunio, quest’ultimo accostato negli ultimi giorni al Boca Juniors. A dar man forte alla questione, le parole del padre del giocatore uruguaiano a Tyc Sport: «Mio figlio non si sente a suo agio in Inghilterra e vuole avvicinarsi alla famiglia. Penso che voglia giocare in Sud America. Il Boca potrebbe essere la sua prima scelta». Così la rosea a pag. 12.