Euroderby, Pioli: «Leao? Ecco la verità in vista di domani». Il tecnico rossonero svela i piani per il match di Champions

In conferenza stampa alla vigilia di Milan Inter, Stefano Pioli ha parlato di Rafael Leao:

LEAO – Oggi ha lavorato sul dritto. Decideremo domani cosa fare: se farlo giocare o non convocarlo. Rischio? Io domani mi sveglio tranquillo, saranno il medico e Leao a dirmi come sta e deciderà di conseguenza. Se il test è pulito, giocherà dal primo minuto, altrimenti non giocherà proprio, neanche a partita in corso

