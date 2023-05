Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia di Milan Inter, valida per l’andata delle semifinali di Champions League

Stefano Pioli parla in conferenza stampa alle 14.30 per presentare Milan Inter, derby europeo valido per l’andata delle semifinali di Champions League. Milannews24 segue LIVE le sue parole.

SPIRITO DI RIO AVE – Può esser utile, ma lo spirito della squadra non è mai venuto meno. Ma non possiamo contare solo quello, ma dobbiamo metterci anche altro

LEAO – Oggi ha lavorato sul dritto. Decideremo domani cosa fare: se farlo giocare o non convocarlo. Rischio? Io domani mi sveglio tranquillo, saranno il medico e Leao a dirmi come sta e deciderà di conseguenza. Se il test è pulito, giocherà dal primo minuto, altrimenti non giocherà proprio, neanche a partita in corso

SEMIFINALE – Semifinale più difficile o più bella? Più difficile perché è una semiifinale di Champions, ma è anche bellissima da vivere e da giocare. Ho provato a trasmettere alal squadra la felicità oltre all’apprensione della partita. È una partita che si giocherà sui 180 minuti, ma domani vogliamo il risultato

INTER FAVORITA – Per gli altri lo è, ma noi vogliamo giocarcela. Possiamo eliminare chiunque, l’abbiamo fatto già con Tottenham e Napoli.

ALTI E BASSI – In Champions non ci sono stati, abbiamo fatto un percorso eccezionale. Vogliamo coqnuistare la finale di Champions, perché non è capitata a tutti. Le motivazioni e le ambizioni sono alte per questo motivo

SOSTITUIRE LEAO O MAIGNAN – Io spero di schierare sempre la formazione migliore, con tutti i suoi giocatori che stanno bene. Rafa ha caratteristiche uniche, ma giocheremo con altre caratteristiche

SAN SIRO – Ci aspettiamo un grande San Siro, che ci dà forza come i nostri tifosi hanno fatto finora

SAELEMAEKERS – Meglio a sinistra? Perché durante gli allenamenti l’ho provato tante volte lì e si è espresso bene. Vediamo le scelte che farò domani