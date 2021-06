Euro 2020, tanti rossoneri delusi dalla mancata convocazione

Euro 2020 inizierà tra una settimana proprio a Roma, con il match inaugurale tra Italia e Turchia. Diversi rossoneri però non parteciperanno

Diversi rossoneri però non parteciperanno all'evento continentale. Saelemaekers non rientra nella lista del Belgio che gli ha preferito Castagne e Meunier.

Stesso discorso per un altro laterale milanista: Davide Calabria non è stato convocato da Mancini nonostante una stagione di alto livello. Per quanto riguarda Ibrahimovic, invece, è stato un infortunio a tenerlo fuori dal gruppo svedese. Niente Europeo anche per Romagnoli e Tomori.