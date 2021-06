Euro 2020, i giocatori del Milan che possono aumentare di valore

Il Milan ha diversi giocatori che disputeranno la massima competizione continentale per Nazionali. Il punto sul valore della rosa

Il Milan ha diversi giocatori che disputeranno l’Europeo. Nella massima competizione continentale per Nazionali ci saranno ben 4 rossoneri: Kjaer, Donnarumma, Calhanoglu e Rebic.

Tuttavia, la gestione dei rinnovi dei contratti non porterà nessun vantaggio al club milanista in questo mese di giugno. Donnarumma e Calhanoglu non aumenteranno il proprio valore di mercato perché in scadenza il 30 giugno.

Kjaer invece è intenzionato a concludere la propria carriera in rossonera e non è in vendita. L’unico giocatore che potrebbe subire una sopravvalutazione ad Euro 2020 è Ante Rebic. Il Milan punta ad aumentare il valore della rosa, magari sfruttando un exploit della Croazia in qeusto Europeo.