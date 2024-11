Esonero Juric, Ghisolfi spiega: «Gli chiedo scusa. Sostituto? Ecco con quali criteri decideremo»

Esonero Juric, Florent Ghisolfi, DS della Roma, ha spiegato la decisione dei giallorossi e i criteri per la scelta del sostituto

Florent Ghisolfi ha parlato a Dazn dell’esonero di Juric dal ruolo di allenatore della Roma. I giallorossi sono sempre più lontani dal Milan in classifica.

ESONERO JURIC – «Abbiamo subito voluto emettere un comunicato ufficiale. Ora dobbiamo prenderci del tempo per delle decisioni giuste. In questo momento però vogliamo ringraziare Mr. Juric per quanto ha fatto dal primo giorno qui alla Roma. Ora con calma, ci prendiamo il tempo di riflettere nel migliore dei modi».

JURIC – «Ivan ha un tipo di calcio molto ambizioso ed esigente dal punto di vista fisico. Ma non è il momento di parlare di questo. Come detto ringraziamo il Mr. per quanto ha fatto in un momento particolarmente difficile per la Roma. Siamo tutti responsabili per il momento che sta attraversando la Roma e chiediamo scusa ai nostri tifosi».

PROMESSA – «Per quanto riguarda i nostri obiettivi continueremo a investire per fare meglio. Dobbiamo gestire questo momento difficile senza parlare di transizione, siamo la Roma e dobbiamo competere dall’inizio».

LE DICHIARAZIONI DI GHISOLFI