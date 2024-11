Esonero Fonseca, l’ultima novità fa felice il tecnico! Real Madrid decisivo, cosa succede

Esonero Fonseca, la vittoria contro il Real Madrid ha blindato il tecnico: recuperato anche il rapporto con Rafael Leao

Come riferito da Repubblica, la posizione di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan è decisamente più solida.

La vittoria del Bernabeu ha in un colpo solo sanato le ferite: Leao e Fonseca hanno fatto pace e adesso è ben saldo il posto di Fonseca, che non poteva permettersi altre sconfitte in Champions dopo quelle con Liverpool e Bayer Leverkusen. A Cagliari servono risposte.