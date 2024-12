Esonero Fonseca, Bianchin allarma il tecnico: «Non è a rischio ma insomma... Deve centrare questo risultato»

Esonero Fonseca, Luca Bianchin, noto giornalista, ha commentato la situazione relativa al futuro del tecnico portoghese

Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul futuro di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Le sue parole:

PAROLE – «Milan, allarme rossonero: -9 da 4° e 5° posto. Lo scenario naturalmente porta ragionamenti su Fonseca e il mercato. L’allenatore ora non rischia ma insomma… la classifica è dura e il Milan, per rischiarare la stagione, deve qualificarsi agli ottavi in Champions».