Esonero Colantuono, la Salernitana pensa ad un ex Milan per la panchina

Esonero Colantuono, la Salernitana valuta un possibile cambio di guida tecnica. Il sogno per la panchina si chiama Rino Gattuso

Come riferito da Tuttosport, la vittoria sul Verona potrebbe non bastare a Stefano Colantuono per salvare la sua panchina. La Salernitana, infatti, starebbe pensando ad un nuovo cambio di allenatore.

Il sogno del presidente Iervolino è uno solo e si chiama Rino Gattuso. Il numero uno granata, inoltre, avrebbe già avuto diversi contatti con l’ex centrocampista.