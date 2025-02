Empoli Milan, Conceicao commenta l’espulsione di Tomori: «Volevo reagire così ma ho cambiato idea». Le ultimissime sui rossoneri

A pochi minuti dal termine del match del Milan contro l’Empoli Sergio Conceicao è intervenuto a DAZN. Di seguito le parole sul rosso discusso a Tomori.

ESPULSIONE – «All’inizio volevo togliere un attaccante per mettere un difensore ma non l’ho fatto. Ho rischiato perché pareggiare in un club come il Milan è come perdere. Rispetto molto l’Empoli e quello che hanno fatto oggi».