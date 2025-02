Conceicao a DAZN: «Per il Milan pareggiare è come perdere, all’espulsione di Tomori ho pensato questo»

Conceicao a DAZN. Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero a pochi minuti dal termine della partita del campionato di Serie A contro l’Empoli

A pochi minuti dal termine del match del Milan contro l’Empoli Sergio Conceicao ha dichiarato:

LAVORO DIFENSIVO – «Stiamo lavorando molto su quest’aspetto. Nella situazione dell’espulsione di Tomori non mi è piaciuto il piazzamento della mia difesa, noi non lavoriamo con il fuorigioco. Questi dettagli sono molto importanti».

ESPULSIONE – «All’inizio volevo togliere un attaccante per mettere un difensore ma non l’ho fatto. Ho rischiato perché pareggiare in un club come il Milan è come perdere. Rispetto molto l’Empoli e quello che hanno fatto oggi».

GIMENEZ – «Siamo riusciti a portarlo qua e siamo molto contenti, ha grandissime qualità. Il collettivo funziona nel momento in cui i calciatori vogliono mettersi a disposizione. Secondo me questi dettagli portano i giocatori a un livello superiore: tutti sappiamo che Leao, Joao Felix e Pulisic sono bravi con la palla ma serve anche essere solidi in fase difensiva».