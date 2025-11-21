Emerson Royal alla Gazzetta: «Ho una cosa da dire ai tifosi del Milan. Il mio addio e le mie difficoltà. Vi racconto»

Emerson Royal parla così del suo arrivo al Milan, delle difficoltà riscontrate, dei tifosi e del suo addio. Tutte le parole del terzino brasiliano

Intervistato a La Gazzetta dello Sport, Emerson Royal, ex giocatore rossonero, ha parlato così della sua breve avventura al Milan. Ma non solo, il terzino brasiliano ha toccato svariati temi. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul suo ritorno in Brasile: «Oggi sto bene e sono finalmente tornato ad essere felice. Tornare qui dopo tanti anni fuori è stato speciale. Stiamo disputando due competizioni importanti e una delle ragioni per cui ho scelto di rientrare era farmi conoscere di più dalla gente del mio paese, perché sono stato tanto tempo all’estero. È una sensazione bellissima sentirmi apprezzato».

Su com’è stato ritrovare Alex Sandro, Danilo e Jorginho: «Danilo e Alex li conoscevo già dalla Seleçao, ma non avevamo mai giocato insieme in un club. Jorginho lo avevo affrontato quando era al Chelsea e mi piaceva molto il suo modo di giocare, avevo voglia di viverlo da compagno. Sono tutti giocatori di enorme esperienza e lavorare con loro è un privilegio».

Se guarda con loro la Serie A: «Quando gli orari ce lo permettono, sempre. Le partite italiane qui sono molto tardi, ma quando posso io guardo il Milan. Ho amici lì, soprattutto Rafa Leao che sento sempre. Sono curioso di vedere come vanno e voglio supportarli da casa».

Se segue Antonio Conte al Napoli: «Quando gioca contro il Milan, sì (ride, ndr). Antonio è un allenatore che mi ha insegnato tantissimo, soprattutto in termini di mentalità. Parlava molto con me, a volte sembrava pesante, ma io lo vedevo in modo positivo: sapevo che il suo obiettivo era solo far migliorare i giocatori. Lui ha un carattere forte, ma abbiamo condiviso dei bellissimi momenti insieme al Tottenham».

Sulla chiamata del Milan: «Il Milan ha parlato prima con il mio agente, poi mi hanno chiamato personalmente i dirigenti e infine Zlatan. Mi hanno spiegato il progetto e mi era piaciuto, così ho accettato».

Se si sentii accolto dai tifosi del Milan: «Io sono arrivato in Italia con una sensazione un po’ strana da subito. Dall’inizio, ogni volta che dicevo o facevo qualcosa si parlava di me più di quanto si parlasse di Cristiano Ronaldo… ma in modo negativo. Mi sentivo di dover fare sempre il doppio per essere accettato, e poi non essere accettato comunque».

“Non sa difendere, non sa attaccare”: iniziò a circolare un video in cui i tifosi del Tottenham cantavano questo nei suoi confronti: «Quel video è stato manipolato e fatto passare per recente quando sono arrivato al Milan, ma era un video vecchio. Risaliva a un momento difficile che avevamo vissuto con Conte. I tifosi commentano tutto, è normale. Ma quando ho scelto di andare via dal Tottenham, il club ha provato a trattenermi perché ero migliorato tanto. E avevo un ottimo rapporto con tutti».

Su come ha vissuto la pressione: «Io sono uno che non si lascia colpire facilmente, perché conosco il mio valore. Ma non è bello arrivare e sentire quell’onda d’odio senza ancora essere entrato ancora in campo e aver giocato anche solo un minuto. Ho una famiglia e degli amici: sono loro che soffrono di più. Non è stata di certo una situazione piacevole. Non vorresti mai sentire certe cose mentre stai cercando di fare al meglio il tuo lavoro, qualsiasi esso sia».

Se si sentiva ben voluto dal club: «Sì, la fiducia del club e dei compagni l’ho sentita sempre, e infatti al Milan mi sono preso un posto da titolare. Il problema era altro: in Italia la stampa ha un peso enorme e io non lo sapevo minimamente. Quello che si dice fuori è molto forte e influisce a priori».

Emerson Royal e il rapporto prima con Fonseca e poi con Conceicao

Se ha notato la stessa fiducia prima da Fonseca poi da Conceição: «Nessuna differenza. Con Fonseca giocavo, con Conceição anche. L’infortunio mi ha fermato e quando sono tornato mancavano due partite alla fine. Parlavo molto con Sergio: mi diceva che sarei stato importante e titolare nel suo Milan. E fino a quando sono stato disponibile, è stato così».

Sul suo addio al Milan: «Parte tutto da me e da una mia richiesta. Ho parlato con la mia famiglia, con il mio agente, e l’idea di andarmene era già diventata una priorità. Non avrei potuto continuare con quella sensazione addosso. Al Tottenham mi era successa la stessa cosa, ma lì ero riuscito a far cambiare idea: arrivi, la gente parla, poi non vogliono più che tu te ne vada. È sempre questione di tempo e adattamento. Inizialmente avevo pensato di fare lo stesso anche al Milan, di restare per dimostrare davvero chi sono. Ma dopo l’infortunio e i mesi fermo, quella sensazione si è amplificata ancora di più. E quando ho capito che il mio rapporto con l’ambiente si era ormai logorato, mi sono reso conto che restare non sarebbe stata la scelta giusta».

Se gli manca l’Italia: «No, sinceramente no. È un paese bellissimo, il Milan è un top club, ma non avrò mai quella sensazione di nostalgia, perché non c’è motivo per cui mi possa mancare. Mi manca la Spagna, dove sono stato molto felice al Betis. E anche l’Inghilterra. L’Italia no».

Se potesse mandare un messaggio ai tifosi del Milan: «Direi che da una parte li capisco benissimo: pagano il biglietto, vogliono il massimo per la squadra e pretendono che ogni giocatore renda sempre al meglio. Non ho nulla contro questo, lo rispetto totalmente. Però a volte è stato veramente un po’ troppo, perché io ero un giocatore del Milan e supportarmi avrebbe aiutato anche il Milan stesso. Quando un calciatore commette degli errori, se la tifoseria gli resta vicino lo aiuta ancora prima che le cose vadano davvero male. Non si può essere al 100% tutti i giorni: ci sono partite in cui ti riesce tutto e altre in cui non gira. È umano, ed è qualcosa che va accettato. Invece io mi sono sentito spesso criticato con molta esagerazione, anche in momenti in cui avevo fatto partite importanti davvero molto bene…».

Di cosa va orgoglioso della sua avventura rossonera: «Sicuramente il primo derby e quella con il Real Madrid. Io sono fatto così, mi gaso con le grandi e l’atmosfera forte».

Se seguirà il derby di campionato tra Inter e Milan: «Assolutamente sì, non sarò in campo ma quella sensazione bellissima la vivrò comunque. A Milano è una partita assurda e la gioia di vincerla è ineguagliabile per l’importanza che ha. Noi l’anno scorso abbiamo riportato la supremazia rossonera… Spero che il Milan continui questa scia: di sicuro avrà un tifoso in più».

Sul gioco di Allegri: «Mi piace molto. A prescindere, io non ci sarei stato tatticamente bene perché è un modo diverso di giocare, con la difesa a tre. Credo che quest’anno la squadra sia compatta, forte e possa arrivare lontano. Faranno una grande stagione, lo meritano».

Se altri club italiani lo hanno cercato: «No. Anche perché io avevo già detto al mio agente che non volevo restare in Italia. Non volevo proprio continuare lì. Ho avuto opportunità in Inghilterra, Turchia, Spagna, Brasile. E ho scelto comunque di tornare a casa».

Se ha parlato con Ancelotti per un ritorno in nazionale: «No, non con lui. Ma Carlo è un allenatore che mi conosce: si ricorda bene la mia partita con la maglia del Milan contro il Real Madrid. Quando sono arrivato qui al Flamengo venivo da molto tempo fermo: l’infortunio, le vacanze, niente pre-season con il Milan… mi mancava ritmo. Ora sto bene, sono felice. Con il tempo tornerà tutto. E lui vede quello che faccio. Ho scelto il Flamengo anche per tornare con la Nazionale. Voglio rappresentare il mio paese».

Se rifarebbe tutto, tornando indietro: «Sì, al 100%. Non cambierei nulla. Vengo dalle favelas e da una vita molto difficile, ci sono stati momenti in cui la mia famiglia non aveva nemmeno da mangiare. Ho lavorato tantissimo per arrivare dove sono. La vita è fatta di momenti buoni e momenti difficili, ed è grazie a entrambi che cresci».

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.