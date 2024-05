Emerson Royal Milan, è corsa a tre per l’esterno del Tottenham: PREZZO e CONCORRENZA

Emerson Royal Milan, è corsa a tre per l’esterno che in estate può lasciare il Tottenham: PREZZO e CONCORRENZA

Direttamente dalla Germania arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Emerson Royal, divenuto nelle ultime settimane un obiettivo concreto del calciomercato Milan.

Stando a quanto riportato dalla BILD l’esterno, che in estate potrebbe lasciare il Tottenham per una cifra vicina ai 29 milioni di euro, sarebbe finito nel mirino anche di Bayern Monaco e Juventus, entrambe a caccia come i rossoneri di un rinforzo in quella porzione di campo.