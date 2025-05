Emerson Royal, ancora chance in futuro con il Milan? La decisione sembra presa

Emerson Royal è tornato a disposizione dopo mesi, nel frattempo il Milan avrebbe preso una decisione sul suo futuro!

Sembrerebbero praticamente pari a zero le chance per Emerson Royal di rimanere al Milan anche in futuro. Arrivato dal Tottenham lo scorso calciomercato estivo non ha portato ciò che il club si aspettava, complice anche un brutto infortunio rimediato nel 2025.

Per questo stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account X, il club in estate cercherà la giusta soluzione per cederlo.