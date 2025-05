Theo Hernandez e il futuro incerto: ecco spiegata la situazione del francese per l’estate. Segui le ultimissime sul club rossonero

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Matteo Moretto ha fornito questo aggiornamento sul calciomercato Milan per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez:

PAROLE – «Il rinnovo di Theo è in aria, perché ad oggi non c’è mai stato un vero e proprio avvicinamento tra le parti, non c’è ancora oggi questo tipo di orientamento al rinnovo. Quindi anche Theo potrebbe o lasciare il Milan quest’estate oppure andare via a zero tra un anno».