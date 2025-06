Emerson Royal Milan, speranza di permanenza con Allegri? Si sta andando verso questa decisione. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo una stagione altalenante, l’avventura di Emerson Royal al Milan sembra giungere al capolinea. Il terzino brasiliano, arrivato in rossonero tra aspettative e speranze, non è riuscito a imporsi come titolare inamovibile, complici prestazioni altalenanti e la concorrenza interna. La probabile cessione in vista della prossima sessione di calciomercato è ormai un’ipotesi più che concreta, con diverse squadre interessate a garantirsi le sue prestazioni.

Emerson Royal, classe 1999, era giunto al Milan con la fama di terzino moderno, capace di abbinare solidità difensiva a spinta offensiva. Nonostante alcuni lampidici di quello che avrebbe potuto essere, la continuità è mancata, lasciando spesso spazio a dubbi e perplessità. Il ruolo di riserva è diventato sempre più frequente, con il tecnico che ha spesso preferito altre soluzioni.

La dirigenza milanista, in un’ottica di rinnovamento e di razionalizzazione del parco giocatori, considera Emerson Royal un elemento cedibile. L’obiettivo è monetizzare la sua partenza per reinvestire il ricavato su profili più adatti al progetto tecnico e alle esigenze tattiche del club. Si parla di una valutazione che si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro, una cifra che potrebbe attrarre club di Premier League e Liga spagnola, dove Emerson ha già militato con successo.

Per il giocatore stesso, un cambio d’aria potrebbe rappresentare una nuova opportunità per rilanciarsi e ritrovare la fiducia che sembra aver smarrito in rossonero. La sua esperienza internazionale e le sue qualità atletiche restano indubbie, e con il contesto giusto, Emerson Royal può ancora dimostrare il suo valore. Il futuro è tutto da scrivere, ma per Emerson Royal il capitolo Milan sembra davvero volgere al termine.