Calciomercato Milan, Emerson Royal ai saluti? Spunta la formula del possibile addio del brasiliano

Calciomercato Milan, uno dei calciatori che dovrà lasciare Milanello in estate è sicuramente Emerson Royal: le ultime

Il mercato estivo si avvicina e per il calciomercato Milan, tra le varie operazioni in uscita, spicca la situazione di Emerson Royal, il terzino brasiliano che si trova a un bivio cruciale per la sua permanenza in rossonero. Come riportato da Gazzetta.it, a gennaio, prima del suo sfortunato infortunio, il calciatore era finito nel mirino del Galatasaray, una trattativa che, a causa di eventi imprevisti, non si è mai concretizzata.

La vicenda di Emerson Royal è stata caratterizzata da una serie di alti e bassi. Arrivato con grandi aspettative, il suo rendimento non ha sempre convinto appieno la dirigenza e i tifosi. Il culmine delle sue difficoltà è arrivato a gennaio 2025, quando, durante una partita con il Girona, ha subito una grave lesione distrattiva di alto grado al polpaccio destro. Questo infortunio, che lo ha tenuto lontano dai campi per almeno due mesi, ha mandato in fumo il suo possibile trasferimento al Galatasaray, che sembrava la destinazione più probabile in quel momento. La tempistica sfortunata ha bloccato un’operazione che avrebbe potuto sfoltire la rosa e, forse, portare nuove risorse economiche al club.

Ora, con l’apertura della finestra di mercato estiva, la questione si ripropone con nuove sfumature. Il Milan si trova di fronte a una decisione delicata: trovare una sistemazione per il calciatore che possa soddisfare sia le esigenze economiche del club sia le ambizioni del giocatore. La difficoltà maggiore risiede nella valutazione del suo cartellino. Le indiscrezioni suggeriscono che sia arduo che qualche club sia disposto a investire gli oltre 11 milioni di euro necessari per evitare ai rossoneri una minusvalenza, considerando l’investimento iniziale fatto per il suo acquisto. Questa cifra, se non raggiunta, rappresenterebbe una perdita finanziaria per il club, un fattore che la dirigenza milanista intende assolutamente evitare.

In questo contesto, la soluzione più plausibile e al tempo stesso più semplice che si sta delineando è quella di un prestito con diritto di riscatto. Questa formula consentirebbe al Milan di alleggerire il monte ingaggi e di dare a Emerson Royal la possibilità di ritrovare continuità e dimostrare il suo valore lontano da San Siro. Per il club acquirente, un prestito con diritto di riscatto rappresenterebbe un’occasione per valutare il calciatore senza un impegno economico immediato troppo oneroso. Si vocifera che le destinazioni più probabili per un tale accordo possano essere, ancora una volta, la Turchia o addirittura un ritorno in Brasile, dove il giocatore potrebbe ritrovare un ambiente familiare e un calcio più congeniale alle sue caratteristiche.

Il futuro di Emerson Royal, dunque, rimane incerto, ma una cosa è chiara: il Milan è determinato a trovare la soluzione migliore per entrambe le parti, cercando di ottimizzare le risorse e pianificare al meglio la prossima stagione, come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport in diversi approfondimenti sul mercato rossonero.