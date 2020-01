Elisa De Panicis, la fiamma di Theo Hernandez – FOTO

Elisa De Panicis e Theo Hernandez, è nata una nuova coppia? Ecco le foto bollenti della nuova fiamma del giocatore

Continua il momento d’oro di Theo Hernandez che, oltre a trascinare i rossoneri a suon di reti, sembra aver fatto centro anche in amore. Secondo quanto rivelato da Alfonso Signori, il terzino francese avrebbe una relazione con Elisa De Panicis. La ragazza, da poco eliminata dal Grande Fratello Vip ha risposto: «Oh no, Alfonso, no, non dovevi dirlo!».

La bella Elisa è molto seguita sui social, quasi quanto l’ex giocatore del Real Madrid. Con un milione di follower su Instagram la modella ha anche scatenato i commenti dei molti ammiratori. Ecco alcune delle sue foto sui social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧿 𝓑𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻𝓼𝓮𝓵𝓯 🧿 (@elisadepanicis) in data: 7 Gen 2020 alle ore 4:37 PST