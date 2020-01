Theo Hernandez, il moschettiere di Pioli: i numeri del milanista – VIDEO

Theo Hernandez: il moschettiere di Pioli: con 5 reti in campionato, il terzino rossonero è il vero trascinatore di questo Milan – VIDEO

Theo Hernandez (22 anni e 112 giorni) è il più giovane rossonero ad aver realizzato 5 gol in campionato dopo appena 20 giornate di Serie A dopo Stephen El Shaarawy; da difensore del Milan Hernandez ha eguagliato il record di Serginho che realizzo 5 reti nella stagione 2004-2005.

In Serie A attualmente solo Serginho ha realizzato più reti in trasferta di Theo Hernandez in questa stagione. Il terzino francese è stato parte attiva di ben 7 reti siglate in questo campionato, solo Gosens ha fatto meglio con l’Atalanta.