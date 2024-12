Dybala lascia l’Italia a gennaio? Clamorosa indiscrezione sull’ex obiettivo del Milan

Dybala può lasciare l’Italia già a gennaio: sull’argentino della Roma ed ex obiettivo del Milan c’è il forte pressing del Galatasaray

Come riferito da TMW, Paulo Dybala, calciatore della Roma ed ex obiettivo del calciomercato Milan, potrebbe firmare per il Galatasaray a gennaio:

PAROLE – «Dopo le prime indiscrezioni delle scorse ore, la voce di mercato assume sempre più consistenza. Il Galatasaray è alla ricerca di un colpo da novanta per il proprio attacco in vista di gennaio ed il nome più caldo in questo senso per la dirigenza turca è quello di Paulo Dybala della Roma. Il giocatore avrebbe già dato il proprio eventuale benestare alla destinazione, fatto che alimenta grande ottimismo all’interno degli ambienti turchi in merito al buon esito dell’operazione. Già in questi giorni, nello specifico la prossima settimana, gli uomini mercato del Gala potrebbero avanzare la prima offerta concreta alla dirigenza giallorossa per poi accelerare e provare a definire tutto in tempi stretti».