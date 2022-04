Dybala Inter, incontro tra Marotta e Antun: le ultime

Come riportato da Sport Mediaset, Giuseppe Marotta avrebbe incontrato prima e dopo Juventus Inter l’agente di Dybala

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Beppe Marotta avrebbe avuto contatti diretti con Jorge Antun prima e dopo Juve-Inter di domenica sera.

L’obiettivo, ovviamente, è quello di portare Paulo Dybala in nerazzurro a parametro zero in vista della prossima stagione. Il procuratore non ha chiuso la porta a questa possibilità, ribadendo però che ci sono anche altri club interessati. Possibile un nuovo incontro nelle prossime settimane, mentre l’ad interista studia le cessioni per finanziare il colpo.