Dybala via dalla Juve, tre club interessati. La Joya ha fatto questa richiesta

Dybala via dalla Juve, tre i club interessati all’ingaggio dell’attaccante argentino. La Joya ha fatto questa richiesta

Direttamente dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Paulo Dybala, che a giugno dirà definitivamente addio alla Juventus. L’attaccante argentino, secondo quanto riportato da Fichajes.net, piace a tre club.

Si tratta dell’Arsenal, oltre che a Milan e Roma in Italia. Dybala avrebbe fatto una richiesta: l’attaccante argentino vuole scegliere un club che possa metterlo in risalto nell’anno che porterà al mondiale in Qatar.