Duelli Cagliari Milan: Bellanova sfida Theo Hernandez

Domani il Milan sarà di scena a Cagliari per la 30ª giornata di campionato. Sfida nella sfida sarà il duello sulla sinistra:

da una parte il classe 2000 Raoul Bellanova, che in Prima Squadra non ha mai debuttato proprio come Giorgio Altare, altro difensore rossoblù cresciuto al Vismara. Dall’altra Theo Hernandez, 1997, che del Milan è e sarà sempre un punto fermo anche nelle prossime stagioni. Dopo un lungo peregrinare tra Bordeaux, Atalanta e Pescara, Bellanova ha trovato a Cagliari il suo “posto nel mondo”: gamba, fisico e velocità lo rendono perfetto per il modulo di Mazzarri e da ottobre in poi è entrato in pianta stabile tra i titolari. Raoul è il rossoblù con più dribbling tentati in stagione (53), nel successo esterno del Grande Torino ha anche festeggiato il suo primo gol in Serie A. Hernández rientra dalla squalifica che gli ha fatto saltare Milan-Empoli, ed è il milanista con più assist stagionali (6) e falli subiti (49). Insieme a Tonali e Maignan, è uno dei tre calciatori del Milan con più presenze da titolare in questa stagione in tutte le competizioni (29).