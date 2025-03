DS Milan, Tare in vantaggio su Paratici: ma spunta un terzo nome. Da un top club di Serie A

Condividi via email

DS Milan, non solo Tare e Paratici per ricoprire il ruolo. C’è un terzo nome, un ex di un top club di Serie A

Il Milan è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Il candidato numero uno per il ruolo c’è Igli Tare, ex dirigente della Lazio. Tra gli altri profili c’è anche Fabio Paratici, per lui un passato alla Juventus.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, un altro nome potrebbe essere quello di D’Amico, ex Atalanta che avrebbero proposto al club rossonero.