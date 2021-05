Draghi annuncia il Green Pass, cosa cambia quest’estate per gli italiani

Mario Draghi ha annunciato novità per l’estate, in particolar modo per gli italiani che vorranno viaggiare

«A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell’attesa il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio.

I turisti saranno in grado di spostarsi da un Paese all’altro senza quarantena, a patto che possano dimostrare di essere guariti dal Covid, vaccinati o negativi a un tampone».