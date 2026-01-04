Dovbyk, il rebus prosegue: la Roma accelera la cessione e spuntano le piste Napoli e Milan

Dovbyk, prosegue il rebus legato al futuro dell’ucraino: la Roma vuole accelerare la cessione, spuntano le piste Milan e Napoli

Il futuro di Artem Dovbyk alla Roma sembra essere arrivato al capolinea. Dopo un precampionato e una prima parte di stagione che non hanno pienamente convinto il tecnico Gian Piero Gasperini, il club giallorosso ha deciso di rimettere sul mercato il centravanti ucraino. L’obiettivo è chiaro: fare spazio, sia tecnico che economico, per gli innesti di Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, ormai obiettivi dichiarati per rivoluzionare l’attacco capitolino.

Premier o Turchia? Le preferenze del giocatore

Nonostante il forte pressing arrivato dalla Turchia, con Galatasaray e Fenerbahçe che hanno intensificato i contatti con l’entourage del giocatore, Dovbyk appare freddo rispetto a un trasferimento in Super Lig. La sua priorità resta il calcio inglese:

Sunderland e Leeds: I due club britannici rappresentano le opzioni più gradite all’ex Girona. Il Sunderland, in particolare, conta sulla presenza di Florent Ghisolfi per convincere il giocatore.

I due club britannici rappresentano le opzioni più gradite all’ex Girona. Il Sunderland, in particolare, conta sulla presenza di per convincere il giocatore. La richiesta: La Roma punta a incassare circa 22-25 milioni di euro per evitare una minusvalenza pesante, ma nelle ultime ore ha aperto anche all’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto.

Proposto a Napoli e Milan: gli scenari italiani

Parallelamente alle piste estere, gli intermediari si stanno muovendo in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, Dovbyk è stato proposto formalmente sia al Napoli che al Milan: