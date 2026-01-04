Calciomercato
Dovbyk, il rebus prosegue: la Roma accelera la cessione e spuntano le piste Napoli e Milan
Il futuro di Artem Dovbyk alla Roma sembra essere arrivato al capolinea. Dopo un precampionato e una prima parte di stagione che non hanno pienamente convinto il tecnico Gian Piero Gasperini, il club giallorosso ha deciso di rimettere sul mercato il centravanti ucraino. L’obiettivo è chiaro: fare spazio, sia tecnico che economico, per gli innesti di Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, ormai obiettivi dichiarati per rivoluzionare l’attacco capitolino.
Premier o Turchia? Le preferenze del giocatore
Nonostante il forte pressing arrivato dalla Turchia, con Galatasaray e Fenerbahçe che hanno intensificato i contatti con l’entourage del giocatore, Dovbyk appare freddo rispetto a un trasferimento in Super Lig. La sua priorità resta il calcio inglese:
- Sunderland e Leeds: I due club britannici rappresentano le opzioni più gradite all’ex Girona. Il Sunderland, in particolare, conta sulla presenza di Florent Ghisolfi per convincere il giocatore.
- La richiesta: La Roma punta a incassare circa 22-25 milioni di euro per evitare una minusvalenza pesante, ma nelle ultime ore ha aperto anche all’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto.
Proposto a Napoli e Milan: gli scenari italiani
Parallelamente alle piste estere, gli intermediari si stanno muovendo in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, Dovbyk è stato proposto formalmente sia al Napoli che al Milan:
- Napoli: De Laurentiis valuta il profilo come vice-Lukaku, ma l’operazione è vincolata al “saldo zero” e alle uscite nel reparto offensivo.
- Milan: I rossoneri, pur avendo appena accolto Niclas Füllkrug, mantengono il nome di Dovbyk nella lista dei papabili qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Christopher Nkunku al Fenerbahçe. Il DS Igli Tare monitora la situazione, attratto dalla struttura fisica dell’ucraino.