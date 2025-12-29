Mercato Milan, riprende quota l’idea Dovbyk? Assist dell’ucraino, Tare e Allegri ci pensano seriamente

Mercato Milan, nonostante l’arrivo di Fullkrug i rossoneri ragionano su un secondo attaccante: Dovbyk riprende quota

Il calciomercato invernale del Milan potrebbe regalare un colpo di scena inaspettato nel reparto offensivo. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il futuro di Artem Dovbyk alla Roma è più che mai incerto dopo il ritorno in campo nel finale contro il Genoa. Nonostante l’interesse insistente dell’Everton, il centravanti ucraino ha espresso la chiara preferenza di restare in Italia, e il Milan resta una destinazione che accende la sua fantasia.

Mercato Milan, retroscena Dovbyk: quella promessa estiva

Il legame tra Dovbyk e i colori rossoneri non è nuovo. Già durante la scorsa estate, prima che il Milan virasse con decisione su Niclas Füllkrug, c’erano stati contatti profondi tra la dirigenza di via Aldo Rossi e l’entourage del giocatore.

Il gradimento del giocatore: Quel corteggiamento estivo ha lasciato il segno. Dovbyk gradirebbe enormemente la destinazione milanese, convinto che il sistema di gioco di Massimiliano Allegri possa esaltare le sue doti da ariete d’area.

L'operazione resta complessa dal punto di vista tattico e numerico. Il Milan ha appena accolto Füllkrug (ufficiale dal 2 gennaio in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni) per dare fisicità all'attacco. L'inserimento di un altro "gigante" come l'ucraino richiederebbe un'uscita eccellente o una rivoluzione nelle gerarchie.

Intrecci e opportunità di gennaio

Mentre si profila uno scambio tra Napoli e Roma che coinvolgerebbe Lucca, il Milan osserva sornione. Se la Roma dovesse aprire al prestito per liberarsi di un ingaggio pesante e di un giocatore non pienamente centrale nei piani di Gasperini, il Diavolo potrebbe tentare l’affondo last-minute per regalare ad Allegri una coppia di pesi massimi.