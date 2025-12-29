Fullkrug titolare contro il Cagliari? Di Stefano parla così della condizione del nuovo attaccante rossonero

Fullkrug giocherà dal primo minuto contro il Cagliari? Di Stefano risponde a questa domanda e parla così dell’attaccante

In vista della sfida contro il Cagliari, il primo impegno del 2026 per il Milan di Massimiliano Allegri, arrivano indicazioni importanti sulla gestione del nuovo centravanti Niclas Füllkrug. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport, l’attaccante tedesco è destinato a partire dalla panchina.

Fullkrug indietro di condizione, sarà panchina per lui

Nonostante il giocatore abbia superato i problemi fisici, la sua condizione atletica non è ancora ottimale per reggere i novanta minuti: «È ancora leggermente indietro di condizione. Sta bene fisicamente, ma una cosa è non avere acciacchi, un’altra cosa è avere ritmo gara», ha spiegato l’inviato.

L’obiettivo dello staff tecnico è quello di inserirlo gradualmente per evitare inutili rischi, sfruttando la sua fisicità a partita in corso. Füllkrug sarà dunque regolarmente disponibile, rappresentando una carta di peso da giocare nella ripresa qualora il match dovesse complicarsi. Spazio dunque, con ogni probabilità, al ritrovato Nkunku dal primo minuto, con il tedesco pronto a dare il suo contributo nel finale.