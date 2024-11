Dorgu Milan, l'annuncio infiamma i tifosi: cosa succede

Dorgu Milan, l’annuncio infiamma i tifosi: si scalda la trattativa? Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Dorgu, come affermato dal direttore di TMW Ceccarini, è un obiettivo del calciomercato Milan. Il giocatore danese, infatti, in questa stagione sta sorprendendo per il suo rendimento.

DORGU MILAN – «In vista della prossima stagione i riflettori restano accesi anche su Dorgu, il gioiello del Lecce. Difficile che a gennaio si possa muovere ma alla fine di questa stagione è molto probabile che parta di fronte ad un’offerta di un certo livello. La valutazione è di 15 milioni di euro. Su di lui c’è anche il Milan».