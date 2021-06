Donnarumma: «Stiamo insegnando il napoletano a tutti»

Donnarumma, intervista dalla Uefa in vista della prossima sfida con la Svizzera, ha parlato anche del gruppo napoletano

«Abbiamo un grandissimo rapporto, siamo davvero un bel gruppo, ci vogliamo bene e stiamo bene insieme. Credo che questo sia davvero bello e importante per andare avanti con serenità e far bene tutti insieme. E’ la cosa più importante. Stiamo insegnando il napoletano a tutti. Ormai parlano tutti napoletano qui. Siamo davvero un bel gruppo e noi napoletani mettiamo allegria. In generale sono tutti bravi ragazzi a cui piace scherzare. Stiamo molto bene insieme».

SULLA FORZA DELL’ITALIA – «E’ un obiettivo che ci diamo quello di non prendere gol perché il nostro gol può sempre arrivare. Stiamo lavorando bene in fase difensiva. Cerchiamo di continuare così perché è sicuramente un grande orgoglio non subire gol per tante partite come abbiamo fatto noi. Ma l’importante è che la squadra vinca».

SULLA DIFESA AZZURRA – «Bonucci e Chiellini si conoscono molto bene, sono due grandi professionisti e lavorano bene insieme. Ma sono sicuro che chi subentra farà molto bene perché siamo tutti grandissimi giocatori.

E’ la forza di questo gruppo: restare concentrati per 90-95 minuti. Si è visto contro la Turchia e dobbiamo continuare così con la stessa voglia in tutte le partite che avremo».

SU MANCINI – «Giochiamo davvero bene, e questo è merito del mister che ci ha dato tanto. Ci ha dato serenità. Non era facile far così bene dopo una grandissima delusione. Abbiamo questo metodo offensivo che mi piace molto, ma anche a livello difensivo andiamo bene, quindi significa che siamo molto equilibrati».

SULLA MAGLIA AZZURRA – «Non si può spiegare. Ogni partita con questa maglia è un’emozione indescrivibile. Spero di rappresentarla per molto tempo».

SU BUFFON – «So che i portieri che sono arrivati prima di me in questa nazionale hanno fatto la storia. Non sento la pressione ma è un grande orgoglio essere qui dopo di loro. Sicuramente guardo i record di Buffon, ti dà tanta forza. Battere i suoi record non sarà facile, ma ci proverò»

SULLA SVIZZERA – «Sarebbe importantissimo. Dovremo far bene, prepararci bene e cercare di vincere questa partita che per noi è molto importante. La Svizzera è un’ottima squadra che gioca bene al calcio. Anche loro hanno un gioco molto offensivo e quindi dovremo stare molto attenti e concentrati per 90 minuti, fare le nostre cose bene, ci prepareremo bene come sempre e speriamo di fare una grande partita. Dovremo essere ancora più concentrati rispetto alla prima».